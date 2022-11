ليبيا – أكد ممثل أعيان وحكماء الزاوية البشتي الزحوف أن مدينة الزاوية شهدت خلال شهر واحد ما لا يقل عن 8 حالات قتل.

الزحوف وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” نوه إلى أن المدينة شهدت 3 حالات قتل في يوم واحد فقط.

