“ويهدد أمن ليبيا”.. المنقوش: رفض وزير الخارجية اليوناني لمقابلتي غير مدروس

الوطن|رصد

استدعت وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش سفير ليبيا في اليونان و مديرة إدارة الشؤون الأوروبية لبحث تصرف وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس برفضه لقائها.

وطالبت المنقوش من السفير تقديم مذكرة احتجاج إلى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف الوزير، مشددة على أن هذا التصرف يهدد أمن واستقرار ليبيا.

ووصفت المنقوش تصرفات وزير الخارجية اليونانية بـ“غير المدروسة“، مؤكدةً “تصرف الوزير اليوناني له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، وفعله يعتبر دعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام“.