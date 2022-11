الإصلاح العربي: لا بد من لعب الشباب دورًا محوريًا في العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – نشر مركز الأبحاث الدولي “مبادرة الإصلاح العربي” ورقة بحثية حملت عنوان “الشباب ومستقبل ليبيا” حول واقع حال الشريحة الشبابية بعد العام 2011.

الورقة التي تابعت صحيفة المرصد أبرز مضامينها، جاءت بحسب القائمين على إعدادها لأن التحولات الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بعد العام 2011 رافقها فشل محاولات استيعاب أو فهم الشباب بشكل كامل ممن تحملوا تبعات الصراع وتعين عليهم مواصلة الحياة والعيش في ظل ظروف صعبة.

وأضافت الورقة: إن الحوارات مع الشريحة الشبابية حددت العقبات التي تحول دون اندماجها السياسي وتطرح ما تعتبره أولويات وتوصيات لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مبينة أن الصراع أنشأ جيلًا كاملًا تأثر وفقًا للعديد من الدراسات التجريبية بالعنف وعدم الاستقرار.

وتابعت الورقة: إن هذا كله قاد بالمجمل لتغير المجتمع بشكل جوهري وتحديدا للهياكل والأعراف المجتمعية. مشيرة لضرورة تسليط الضوء على مسألة تسبب العنف المنظم وبمختلف أشكاله في تحفيز التطورات الاجتماعية والسياسية في التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي وقمع الحريات الأساسية.

وحذرت الورقة من مساوئ كون شريحة الشباب الأكبر في البلاد، فهم يشاركون في تأجيج الصراع عبر انخراطهم في في الجماعات المسلحة وقيادة المشاريع المدنية وإيجاد طرق مبتكرة لتغيير الظروف الاقتصادية، فهم معتمدون على أنفسهم لخلق فرص لهم في ظل الفشل الكامل للدولة.

وتابعت الورقة: إن هذا الاعتماد لا بد أن يتم ترجمته إلى تغيير إيجابي عبر خلق بيئة داعمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستقرار السياسي. مؤكدة أن منظور الشباب بشأن القضايا العديدة التي تعصف بالبلاد ما زال غائبًا إلى حد كبير عن عملية صنع السياسات.

وأوضحت الورقة أن الرؤية السائدة للشباب في ليبيا أنهم فئة اجتماعية غامضة تنطوي على المشاكل في ظل نقص في البيانات المتعلقة بهم وتطلعاتهم وتنميتهم خلال الصراع، مبينة أن حل النزاعات في البلاد لا يمكن أن يتم من دون تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية.

وأضافت الورقة: إن تحقق الإصلاح الاقتصادي مرتبط بإجراء إصلاحات في نظام التعليم في ظل تأثر الشباب بالانتقال السياسي الضعيف بعد العام 2014، فهم كانوا على وشك البدء في حياتهم المهنية أو الالتحاق بالجامعة عندما تسببت الاضطرابات الكبيرة في خروج خططهم عن مسارها.

وبينت الورقة أن هذه العوامل قادت لإضطرار العديد من الشباب إلى التأقلم مع الأوضاع الجديدة بعد أن وجدوا أنفسهم مشردين باحثين عن أنواع مختلفة من العمل مثل الحر في القطاع الخاص وباستخدام التقنيات الحديثة، فتدمير البنية التحتية وانهيار الدولة تسببا بتوافر القليل من سبل التنمية أمامهم.

وتطرقت الورقة لمسألة عدم تطور أطر العمل القانونية والمالية في القطاع الخاص، فالمصارف كثيرًا ما تواجه مشاكل في تأمين السيولة النقدية وانقطاعًا متكررًا في التيار الكهربائي،ً ما يصعب بيئة العمل إلى جانب تحديات أخرى تفرضها الصراعات المسلحة القابلة للاندلاع بأي لحظة لتعطل حياة المدنيين.

ووفقا للورقة تحول فقدان الأمل لمشاعر من اللا مبالاة السياسية والرغبة في بناء حياة أفضل في أماكن أخرى ورسم صورة قاتمة لمستقبل البلاد بصفة دولة فاشلة مستدركة بالإشارة إلى ظهور جيل من الشباب يتسم بالمرونة والتكيف والاعتماد على الذات غير معتمد على القطاع العام وساع تحسين فرص التعليم والعمل.

وبينت الورقة أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مفض إلى حل المأزق الحالي وخطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة والإصلاح الهيكلي في وقت تمثل فيه الحوكمة والمركزية عائقين رئيسيين أمام أي تنمية، فهيكل الحكومة المركزي وعدم التوزيع المناسب للموارد مثار شكوى مشتركة لغالبة الليبيين.

وأضافت الورقة: إن سكان الشرق والجنوب هم الأكثر تذمرًا من هذا الهيكل وغياب التوزيع، ما يمثل تحديًا محددًا وثيق الصلة بالمناقشات حول المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة لأن بقاء هيكل الحكومة المركزية من دون تغيير يعني بقاء هذه القضايا بصفة عائق أمام الثقة في أي عملية سياسية.

وتابعت الورقة: إن انعدام ثقة الشباب في النظام السياسي وعدم اكتراثهم بسبب الإحباط من الفساد والخوف من التداعيات حال دون المشاركة السياسية الواسعة، في وقت تسرق في الحكومات المتعقابة الأموال بدعوى إنفقاها على مشاريع داعمة للشريحة الشبابية.

وشددت الورقة على وجوب توجه أي حكومة قادمة لتنمية وعي الشباب السياسي وتشجيع السكان على المشاركة في الانتخابات المقبلة وإصلاح نظام التعليم والدعم الاقتصادي لهم، مع وجوب ذهاب السلطات التشريعية وخبراء القانون باتجاه تحسين القانون الانتخابي ودعم برامج المتطوعين الشباب خلال العملية الانتخابية.

ووفقًا للورقة، تمثل هذه الإجراءات أدوات مفيدة لتحسين مشاركة الشباب في السياسة، في وقت يتحتم فيه على الوزارة المعنية بهذه الشريحة أن توسع نطاق برامجها الرامية إلى التوعية بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة السياسية ومختلف أدوار الهيئات التشريعية.

وتطرقت الورقة لوجود نقص حاد في المعلومات حول الأدوار المتوقعة من كل هيئة منتخبة وبشأن ما يمكن أن يتوقعه الليبيون من ممثليهم المنتخبين، ما يحتم دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بدور إشرافي في العملية الانتخابية لضمان مزيد من الشفافية وتحسين إستراتيجية التواصل بشأن الانتخابات بشكل عام.

وربطت الورقة بين نجاح العملية السياسية ودعم أعمال الشباب التجارية وشركاتهم الناشئة عبر تعاون الوزارات المعنية لتنفيذ برامج مشتركة، فضلًا عن أهمية إصلاح النظام التعليمي لسد الفجوات في سوق العمل الحالي وتنقيح المناهج الدراسية القديمة وتحسين البنية التحتية للمرافق المتضررة بسبب الصراع.

وأكدت الورقة أهمية المضي في إجراءات المصالحة الوطنية الشاملة من خلال التركيز على الضحايا من الشباب وعودة المشردين إلى الوطن عبر خطوات جادة، في وقت يجب فيه على السلطات التعاون مع المجتمع الدولي في هذا الإطار متطرقة لخطورة الدور الهدام لبعض وسائل الإعلام المحلية.

ونبهت الورقة لوجوب التصدي لهذه الوسائل المحرضة على الكراهية شريطة عدم ترهيب الصحفيين والمراسلين، مؤكدة أن المصالحة الوطنية الشاملة تتطلب زيادة الوعي عبر إطلاق منظمات المجتمع المدني ذات الدور الهام مبادرات مواجهة النزعات القبلية والإقليمية والانقسامية وتسهيل حوارات محلية داعمة.

وبحسب الورقة من الممكن دعم الشبكات المدنية للمشاركة في إطلاق مبادرات بين المناطق والمجتمعات المحلية لضمان اتساق العمليات الموازية مع وجوب قيادة الليبيين للمشاريع الإنمائية الداعمة للمصالحة الوطنية الشاملة، مع إمكانية تعاون منظمات غير حكومية دولية مع نظيراتها الدولية.

وبينت الورقة أن الدعم الحالي المقدم للمنظمات الدولية ما زال أقل بكثير من المطلوب رغم أدوار الشباب الكبيرة من مالكي الخبرة في العمل في المجالات المدنية، ما يتطلب تغيير هذا الحال مشيرة إلى عدم إدماج الشباب في برامج التنمية رفيعة المستوى المعنية بالإصلاح السياسي أو الاقتصادي.

وشددت الورقة على أهمية قيام منظمات المجتمع المدني المحلية بوضع خطط خاصة بأجندة التنمية وعدم انتظار الجهات الدولية للقيام بهذا مبينة وجوب إشراك الشباب في العملية السياسية المرعية من قبل البعثة الأممية وعدم الاكتفاء بدور تقديم المعرفة.

وخلصت الورقة إلى ضرورة تولي الشباب بوصفهم الفئة السكانية الكبيرة قيادة العديد من قضايا جوهر الصراع الحالي وعدم النظر إليهم من موقف ضعف؛ لأنهم طرف فاعل يمكن أن يؤثر في التغيير الحقيقي على مستويات متعددة، ما يتطلب بيئة تمكينية مستقرة سياسيًا.

وأضافت الورقة في خلاصتها: إن الاستعدادات للانتخابات يجب أن تلقى الدعم حتى يتسنى للشباب الاضطلاع بأدوار نشطة وإدماجهم على نحو ملائم في العملية السياسية، في ظل مواجهة البلاد معدلات تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة وانهيار للقطاع العام ما جعل حياة غير ممكنة.

