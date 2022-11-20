إنجاز الاستحقاق الانتخابي “محور” لقاء المشري والسفيرة البريطانية

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الإثنين، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندال” بمقر إقامته في طرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية على ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها، مدينةً في ذات السياق محاولة منع مجلس الدولة من عقد جلساته، معربةً عن رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية.