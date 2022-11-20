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إنجاز الاستحقاق الانتخابي “محور” لقاء المشري والسفيرة البريطانية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الإثنين، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبياكارولين هورندالبمقر إقامته في طرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية على ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها، مدينةً في ذات السياق محاولة منع مجلس الدولة من عقد جلساته، معربةً عن رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية.

الوسوم

#خالد المشري الانتخابات كارولين هورندال ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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