مكافحة الأمراض: نتوقع أن تكون الأنفلونزا الموسمية أقوى من العام الماضي

رجّح عضو اللجنة العلمية بمركز مكافحة الأمراض، إبراهيم دغيس، أن تكون الأنفلونزا الموسمية هذا العام أقوى من الموسم الماضي، مطالبا بضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها.

وقال دغيس، في تصريحات صحفية له: “وصلت مؤخرا شحنة تطعيمات الأنفلونزا الموسمية ووزعت ضمن التطعيمات الروتينية، فضلا عن أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة ونحن جاهزون لأي طارئ”.

وأضاف “الملاريا ليست من الأوبية في ليبيا وبالفعل سجلت حالات فيما سبق، خاصة في مناطق الجنوبية، ولكنها في النهاسة مجرد حالات فردية تعمل الفرق المختصة على متابعتها”.