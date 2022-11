الكوني: نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي من خلال المحافظات

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني السبت ممثلين عن المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، الذين أعلنوا ترحيبهم الكامل برؤية الكوني بإعادة العمل بنظام المحافظات، لما له من أهمية ومساهمة في استقرار ليبيا، والابتعاد عن المركزية التي تعيق بناء الدولة.

اللقاء الذي الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، استعراض رؤية المكون الاجتماعي لطرابلس الكبرى، لإعادة استقرار ليبيا، من خلال المؤتمر الجامع المزمع إقامته خلال الأيام القادمة، والذي يهدف لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أربكت المشهد السياسي الحالي، وكذلك الاطلاع على تجارب عدد من الدول، التي شهدت نزاعات مسلحة مزقت النسيج الاجتماعي فيها، وكيف استطاعت تضميد جراحها، وتجاوز محنتها، مؤكدين بأن الليبيين لديهم القدرة للاستفادة من تجارب هذه الدول، في إشارة إلى النتائج المتوقعة للملتقى المرتقب.

بدوره، أوضح الكوني خلال جلسة اتسمت بالفاعلية في النقاش، أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، لكي تتفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها في متابعة السياسة الخارجية وكل مايتعلق بالدولة.

