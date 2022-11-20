سفيرة بريطانيا تُدين محاولة منع مجلس الدولة من الاجتماع في طرابلس

طرابلس 20 نوفمبر 2022 (وال)- أدانت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، مع السفيرة البريطانية في إطار بحث الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس إن السفيرة أعربت عن رفض بلادها لإستخدام القوة في الخلافات السياسي، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها.

وأكد الطرفان أهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي. (وال)

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