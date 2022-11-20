في حوار لـ «بوابة إفريقيا» شلوف: إعادة فتح ملف لوكربي هو عملية ابتزاز لاستكمال الاستيلاء على الأرصدة الليبية

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 November, 2022

عادت قضية “تفجير لوكربي” إلى الواجهة مجددا، بعد إعلان وسائل إعلامية محلية، اختفاء أبو عجيلة مسعود المريمي، في ظروف غامضة من داخل سجنه بالعاصمة طرابلس، وهو أحد المشتبه بهم في القضية والمطلوب للمحاكمة في أميركا.

واقعة اختفاء أبو عجيلة مسعود، فتحت باب المخاوف والشكوك من أن يكون ذلك له علاقة بالتحقيقات في قضية “لوكربي” والتي أعلن عن إقفالها بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، حسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأميركية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، وإلى نص الحوار:

بداية.. كيف تابعتم موضوع اختفاء أبو عجيلة مسعود أحد المشتبه بهم في قضية تفجير لوكربي، وما انعكاسه على الملف الليبي؟

بداية نحن نرى إن استمرار وجود حكومة ومليشيات تنفذ مصالح دول أجنبية رغم تعارضها مع مصلحة ليبيا العليا، هو الخطر الحقيقي والأكبر على الدولة الليبية ومستقبلها.

من خطف السيد أبو عجيلة مسعود هي مليشيات ليبية يفترض أنها تحت سلطة وأمر حكومة الدبيبة، ولما كانت حكومة الدبيبة لم تندد بالفعل، فضمنيا كان هذا الخطف بأمرها ورضاها.

برأيك.. لماذا أعيد فتح هذا الملف من جديد؟

إن عدم تحرك المؤسستان التشريعية والقضائية ضد طلب المدعي العام الأمريكي المتعلق بتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود منذ عام، وترك الأمر دون إجراء قانوني أو قضائي ضد المدعي العام الأمريكي والحكومة الأمريكية في المحاكم الأمريكية، (كونها تخالف المعاهدة الليبية الأمريكية بشأن تسوية نزاع لوكربي)، هو جزء من الأزمة الحالية، التي جعلت ليبيا مطمع سهل للابتزاز والنهب.

برأيك.. هل تقف الولايات المتحدة وراء اختفاء أبو عجيلة مسعود؟

لا يمكن الجزم بأن الولايات المتحدة هي من أمرت اتباعها في ليبيا بخطف المواطن أبو عجيلة مسعود، فهناك أيضا المملكة المتحدة وهي إحدى الأطراف في هذا النزاع الذي تم تسويته، ولا يمكن القطع إلا حين تستلم أحد الدولتين المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، وحينها يمكن التعامل مع الدولة الخاطفة باتفاقية التسوية في حال وجدت إرادة حقيقية من صناع القرار في ليبيا.

من وجهة نظركم.. ما الدافع وراء كل هذا؟

في ظني أن هذا الخطف وإعادة فتح ملف لوكربي هو عملية ابتزاز لاستكمال الاستيلاء على الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، وربما حتى لمصالح شركات عالمية في سوق الطاقة الليبي، وما لم تكن هناك إرادة ليبية حرة وخطة واضحة من المؤسستين التشريعية والقضائية للجم هذه الأطماع فأن تلك المطامع ستحدث خاصة في وجود حكومة ومليشيات تبيع الوطن مقابل استمرارها.