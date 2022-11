ليبيا – أكدت عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة الاستشاري أمينة المحجوب أن المجلس لم يفتح باب القبول للمناصب السيادية، وتحديد ذلك ليس من صلاحيات رئيس المجلس، مشيرًة إلى أن قراره لن يمضي منفردًا على الأعضاء.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا قالت: “لن نبدأ حتى يجتمع المجلس ويصدر قراره مجتمعا بالموافقة أو الرفض”.

وأضافت المحجوب: “اليوم الأحد سيكون هناك اجتماع للجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة”.

Shares

The post المحجوب: لم نفتح باب القبول للمناصب السيادية وتحديد ذلك ليس من صلاحيات رئيس المجلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية