المنفي يستقبل أعيان ونشطاء قبيلة الشلاوية في درنة

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، وفدًا من أعيان ونشطاء قبيلة الشلاوية بمدينة درنة.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر إقامة المنفي بمدينة طبرق، المشاكل والعراقيل التي تعاني منها مدينة درنة بصفة عامة، ودور قبائلها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

من جهته، أكد وفد قبيلة الشلاوية خلال اللقاء دعمهم الكامل للرئيس وخطواته المتزنة التي يسعى من خلالها لوصول للتوافق بين الأطراف المتصارعة، وتحقيق رغبة كل الليبيين بالوصول للاستحقاق الانتخابي.