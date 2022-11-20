المنقوش: تصرفات وزير خارجية اليونان غير مدروسة وخطيرة

استدعت وزيرة الخارجية و التعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة “نجلاء المنقوش”، بمكتبها صباح اليوم، سفير ليبيا لدى اليونان “حمد بشير المبروك” ومدير إدارة الشؤون الأوروبية “إيمان الطالب”؛ للتشاور حول تصرّف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الذي رفض النزول من طائرته أثناء زيارته لليبيا يوم الخميس الماضي والذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية، وفقا لبيان خارجية الدبيبة.

وطلبت المنقوش، من سفير ليبيا لدى اليونان تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتهم، وفقا للبيان الصادر.

وشددت المنقوش، على أن مثل هذه التصرفات الغير مدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام، على حد تعبير البيان.