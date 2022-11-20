مطالبة تقديم مذكرة احتجاج..المنقوش تستدعي السفير الليبي في اليونان

العنوان – طرابلس

استدعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الأحد سفير ليبيا لدى اليونان حمد بشير المبروك” بمكتبها للتشاور حول تصرّف وزير الخارجية اليوناني.

وطلبت المنقوش بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية إيمان الطالب، من السفير الليبي تقديم مذكرة احتجاج للسلطات اليونانية لتوضيح تصرّف وزير خارجيتهم.

وشددت على أن مثل هذه التصرفات غير المدروسة لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دولة ليبيا ودعوة غير مباشرة لتعزيز حالة الانقسام.

وكانت وزير الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، قالت في لقاء مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إنها قامت باستدعاء السفير الليبي لدى اليونان للتشاور والقائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس النزول من المطار أثناء انتظاره له بالمطار.

واعتبرت الوزيرة، وفق بيان للحكومة، أن ما قام به الوزير اليوناني إجراء غير دبلوماسي، مؤكدة عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا، دون احترام لسيادتها وهيبتها.

وقالت المنقوش، إن “هذه مهمة أساسية في مجال عملها”.

بدوره أكد الدبيبة، أن الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية مع دولة اليونان، مضيفا أنه لن يتم السماح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها.

ولدى وصوله إلى طرابلس ألفى وزير خارجية اليونان الزيارة إلى طرابلس، بينما كانت المنقوش في انتظار استقباله.

وأعربت الخارجية عن استهجانها لذلك، مشيرة إلى أن ذلك “لا يليق بالأعراف الدبلوماسية”.

بدوره قال وزير خارجية اليونان، الذي وصل بنغازي بعد المغادرة، إن إلغاء الزيارة المقررة للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جاء بسبب خرق وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لاتفاق بعدم الاجتماع معها.