ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة ما يطرحه البعض من أن مواقف دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا قد تتغير بعد محاصرة مجلس الدولة، وتنزع تأييدها لبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”الشرق الأوسط”، قال: “نعم أصدروا بيانات إدانة للحادث، ولكن تلك الدول لا ترغب في تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أو حتى مجرد المساس به، لكونه شخصية مقربة منهم، وبالتالي فهم يرفضون فعليًا (تفاهمات الرباط)”

ولفت إلى أن كلمات ممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا، تشاركت في عبارات بعينها، كالتأكيد على ضرورة أن تولي الأطراف الليبية الاهتمام بإجراء الانتخابات فقط، والتغاضي عن أي مسار كتشكيل حكومة جديدة، دون أي توضيح لكيفية إجراء الانتخابات في ظل الفوضى الراهنة، ودون وجود حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وهو ما يعني بقاء الأوضاع كما هي.

Shares

The post اوحيدة: بعض الدول لا ترغب في تغيير محافظ المصرف المركزي أو حتى مجرد المساس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية