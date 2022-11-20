أبو توتة لـ “الجهاني”: قضية لوكربي مقفلة منذ 2008 وعليك الدفع بحصانة مواطنينا

علق رئيس المحكمة العليا الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي، عبدالرحمن أبوتوتة، على تصريح أحمد الجهاني، مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن إعادة فتح قضية لوكربي.

وقال «أبوتوتة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، ردًا على «الجهاني» إنه “كان ينبغي عليك كمندوب ليبيا في محكمة الجنايات الدولية، الدفع بحصانة الدولة الليبية ورعاياها”.

وأضاف؛ يا سعادة البروفيسر ما هكذا تورد الإبل، القول بإعادة فتح لوكربي هو أمر غير واقعي وغير واقعي وغير ممكن أو مقبول إطلاقا من أستاذ متخصص في قانون الإجراءات الجنائية”.

وتابع؛ بحسبان أن القضية تم إقفالها بموجب اتفاقية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا عام 2008، بعد مفاوضات عسيرة وتم التصديق عليها من السلطات المختصة في البلدين”.

وأوضح أن “الاتفاقية حازت على القيمة القانونية الأعلى في الدرجة والقوة في الإلزام على القوانين الوطنية، وهذا ما قررته المحكمة العليا الليبية، الأمر الذي يمتنع معه على أي جهة قضائية في البلدين العودة إلى القضية وفتح ملفها، طبقًا لنص المادة الأولى من الاتفاقية”.