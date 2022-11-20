نقابة محامي بنغازي: يجب اتخاذ موقف حازم ضد المعتدين على الحقوقيين

الوطن / رصد

استنكر مجلس نقابة محامي بنغازي، ما يتعرض له الحقوقيون من تضييق واعتداءات من قِبَل أصحاب السلطة في ليبيا.

ودعا المجلس في بيان، الأحد، جميع المحاميين والهيئات القضائية والمنظمات الدولية في البلاد، إلى اتخاذ موقف حازم ضد ما يتعرض له الحقوقيين من ضغوطات من أصحاب القرار في ليبيا.

وأكّد المجلس أن محاولات الاعتداء على الحقوقيين، تشكّل انتهاكاً لقانون المحاماة رقم ثلاثة لسنة ألفين وأربعة عشر، وتُعدّ اعتداءً على الحرية ومصادرةً لحقوق من يدافع عن حقوق الآخرين.