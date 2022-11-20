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الخوجة: نستهدف زراعة 1000 قرنية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت مديرة مستشفى العيون رانيا الخوجة، إن العدد المستهدف لزراعة القرنية 1000 عملية، أنجز منها 140 إلى الآن.

وأضاف الخوجة، في تصريحات صحفية:” آخر 20 عملية زراعة قرنية كانت في مدينة بنغازي، وسننتهي من زراعة العدد المستهدف مع حلول العام الجديد”.
ولفت إلى أن جميع الحالات التي أنجزت وستنجز ستكون بين مدنتيي طرابلس وبنغازي، لأن بهما مستشفيات مستعدة لاستقبال مثل هذه الحالات ومجهزة بكل الأجهزة اللازمة لإجراء العمليات.
وتابع:” شارك معنا 16 طبيباً زائراً في زراعة القرنيات وباقي التخصصات، وذلك ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل”.

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الخوجة زراعة 1000 قرنية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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