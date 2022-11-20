شاهد في «هذا المساء»: مبادرة لتعجيل الانتخابات قد تغضب الساسة

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على المبادرة الصادرة عن 120 شخصية ليبية للتعجيل بإجراء الانتخابات، وتحريك البيئة السياسية الراكدة، على وقع الخلاف على السلطة التشريعية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وقدمت 120 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة وتنفيذيون وأعضاء مجالس بلدية وقضاة ونشطاء وأعيان، مبادرة «لتحريك البيئة السياسية الراكدة»، تهدف إلى منع الساعين إلى الحفاظ على الوضع الراهن من «خطف العملية الانتخابية»، مشيرين إلى أنه «حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غدٍ أفضل».

فما مصير هذه المبادرة، وهل هي قادرة على إحداث تغيير فعلاً وتحريك المياه الراكدة في البيئة السياسية المتأزمة؟ وهو السؤال الذي طرحه البرنامج على كل من: المستشار السابق بمجلس الدولة صلاح البقوش، ورئيس التكتل المدني الديمقراطي الدكتور محمد امبارك، والخبير القانوني مجدي الشبعاني.

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