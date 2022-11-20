المنفي: اجتماع لمناقشة تطوير التخصصات العلمية وتنميتها

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عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاء مع رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، فرع طبرق”محمود علي المبروك” ووكيل الأكاديمية للشؤون العلمية بالأكاديمية “سليم مفتاح عبد العزيز”، والكاتب العام بالأكاديمية “محمد سعد المقيرحي”، يوم الأحد، بمقر إقامته بمدينة طبرق.

وبحث الاجتماع احتياجات الأكاديمية في مختلف التخصصات العلمية لغايات تطويرها وتنميتها، متضمنًا الاجتماع مكالمة هاتفية مع رئيس الأكاديمية الليبية “رمضان المدني” لأخذ آراءه بشأن ذات الموضوع.