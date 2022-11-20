خلال لقائها “المشري”.. السفيرة البريطانية: ندين محاولة منع مجلس الدولة من الاجتماع

أدانت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندال” محاولة منع مجلس الدولة من عقد جلساته في العاصمة طرابلس..

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأحد، مع السفيرة البريطانية في إطار بحث الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد..

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على فيسبوك، إن السفيرة أعربت عن رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها.

وأكد الطرفان أهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي.