أسرة المختطف أبوعجيلة: نحمّل السلطات مسؤولية صمتها أمام ممارسات الحكومة

الوطن / رصد

استهجنت عائلة المواطن الليبي مسعود أبو عجيلة ما وصفته بحالة الصمت الرهيبة من السلطات الليبية إزاء اختطاف مسلحين لأبو عجيلة من منزله في منطقة أبو سليم في طرابلس.

وقالت العائلة في بيان إن أبو عجيلة مسعود جرى اختطافه من المنزل واقتياده إلى جهة غير معلومة في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل الموافق لـ 2022/11/16، بعد أن اقتحمت المنزل مجموعة من المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارتين تويوتا مسلحتين، ويرتدون ملابس مدنية.

وأضاف البيان أن بعض الجهات والأطراف السياسية تحاول استغلال الفوضى لإعادة فتح ملف قضية لوكربي، من أجل تحقيق مصالح سياسية، مما قد تكون له نتائج وخيمة على المصلحة العليا للبلاد.

وحمّل البيان السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء حالة الصمت أمام ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من أفعال وممارسات غير مشروعة، في حال تسليم أبو عجيلة لأي دولة أجنبية.

واختتم البيان: “إن أسرة المختطف تضع هذا البيان برسم شرفاء ليبيا والرأي العام والمؤسسات القانونية، آملين رفع الصوت للمطالبة بفك أسر المختطف، أبو عجيلة مسعود وإطلاق سراحه فوراً والحد من هذه التجاوزارت”.