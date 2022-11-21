هورندال تدين محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته

العنوان – طرابلس

أدانت سفيرةَ المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته.

وأكدت هورندال خلال لقاهئها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في طرابلس، على ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها.

وأعربت سفيرةَ المملكة المتحدة لدى ليبيا عن رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية.

وبحث الجانبان الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة.