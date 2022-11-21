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الماهري: مركز سبها استقبل خلال نوفمبر الحالي 22 مصاب بالتهاب السحايا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي “حليمة الماهري” أنه تردّد بالمركز خلال شهر نوفمبر 22 مريضا مصابا بالتهاب السحايا تتراوح أعمارها من الشهر حتى 9 سنوات.

وأضافت في تصريحات صحفية أنه معظم الحالات المصابة تعاني من ارتفاع درجة الحرارة ونزلة معوية حادة.

كما أشارت المهاري إلى أن هناك حالات اضطرينا إلى وضعها في قسم الإيواء بسبب إصابتها بتسمم غذائي ونزلة معوية شديدة.. كما أكدت أن مسؤولو الرّصد بالمركز يعملون على دارسة معظم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدّل الإصابات بين الأطفال..

مؤكدة أنهم شددوا المراقبة على قسم الأطفال بالمركز لمنع انتشار العدوى فيه.. كما أضافت أن المركز سيقوم بتوضيحات تثقيفية لكيفية التعامل مع المرض والأعراض الظاهرة له..

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الماهري مركز سبها الطبي

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صحيفة الساعة 24

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