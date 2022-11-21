المركزية للانتخابات: إطلاق منظومة مستحدثة لتسجيل الناخبين

الوطن / متابعات

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إطلاقها لمنظومة تسجيل الناخبين المستحدثة، وفتحها لباب تسجيل الناخبين في اثني عشر بلدية (الأبرق، مرادة، الخمس، القيقب، زويلة، غريان، العربان، الجليدة، زلة، بني وليد، المردوم، تنيناي).

وشرحت اللجنة أنّ التسجيل أصبح تقنياً بواسطة رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، حيث تم الربط بين منظومة تسجيل الناخبين وبيانات المشتركين بشركتي ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد، منسقةً اللجنة مع الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية.

وأكدت اللجنة للمواطنين على ضرورة إعادة التسجيل كناخبين عبر المنظومة المستحدثة، عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني، ورقم المركز الانتخابي.

وأشارت اللجنة أنّ التسجيل مستمر إلى الآن، وسيتم الإعلان عن موعد وقف تسجيل الناخبين في وقت لاحق.