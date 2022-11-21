منسقة الشؤون الإنسانية: ملتزمون بالقيام بكل ما باستطاعتنا للوقوف إلى جانب الأطفال في ليبيا

قالت نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون”، خلال كلمتها في الاحتفالية التي أقيمت بطرابلس بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام،

أنه بالنيابة عن الأمم المتحدة في ليبيا، أؤكد اليوم على التزامنا بالقيام بكل ما باستطاعتنا للوقوف إلى جانب جميع الأطفال، ودعمهم لضمان احترام حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية وكل ما يصب في مصلحتهم.

وأضافت “غانيون” نعمل مع الحكومة وكل من يقدم الخدمات الأساسية والبلديات والشركاء الدوليين والمحليين والأسر، بغية السير بمصالح الأطفال إلى الأمام.

وتابعت قائلة: أثناء عملي هنا في ليبيا، قابلت العديد من الأطفال والشباب المُلهِمين ممن يطالبون بحقوقهم، ويواصلون في إلهامنا وتحفيزنا كل يوم.

واختتمت قائلة: دعونا نستمع إلى تصور الأطفال عن ليبيا التي يريدونها، ودعونا معاً نزيد من استثمارنا في الأطفال بما في ذلك استثمارنا عبر إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.