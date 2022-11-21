أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فتح باب تسجيل الناخبين في 12 بلدية الأبرق، مرادة، الخمس، القيقب، زويلة، غريان، العربان، الجليدة، زلة، بني وليد، المردوم، تنيناي.

وأكدت اللجنة المركزية في بيان لها تم نشره عبر صحتها على فيسبوك، عقب إطلاقها لمنظومة تسجيل الناخبين المستحدثة، أن عملية التسجيل تتم تقنياً بواسطة رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، وفقًا لآلية التسجيل المبيّنة أدناه، حيث تم ربط منظومة تسجيل الناخبين ببيانات المواطنين المشتركين بشركتي ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد وبالتعاون مع الهئية العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية.

وحثت اللجنة المركزية، المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق بضرورة إعادة تسجيل أنفسهم كناخبين عبر المنظومة المستحدثة، وذلك بإرسال رسالة نصية على الرقم 11711 تحتوي على رقمك الوطني رقم المركز الانتخابي، علمًا بأن التسجيل مستمر و سيتم الإعلان عن موعد إقفال سجل الناخبين لاحقًا.