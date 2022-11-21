أوحيدة: أمريكا وبريطانيا تريدان بقاء ليبيا على الوضع الحالي

استبعد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة ما يطرحه البعض من أن مواقف دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا قد تتغير بعد محاصرة مجلس الدولة الاستشاري، وتنزع تأييدها لبقاء حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية: “نعم أصدروا بيانات إدانة للحادث، ولكن تلك الدول لا ترغب في تغيير محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أو حتى مجرد المساس به، لكونه شخصية مقربة منهم، وبالتالي فهم يرفضون فعليًا (تفاهمات الرباط)”.

ولفت إلى أن كلمات ممثلي تلك الدول خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة حول ليبيا، تشاركت في عبارات بعينها، كالتأكيد على ضرورة أن تولي الأطراف الليبية الاهتمام بإجراء الانتخابات فقط، والتغاضي عن أي مسار كتشكيل حكومة جديدة، دون أي توضيح لكيفية إجراء الانتخابات في ظل الفوضى الراهنة، ودون وجود حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وهو ما يعني بقاء الأوضاع كما هي.