ديوان المحاسبة: على الجهات التنفيذية التزام النموذج الموحّد للعقود

الوطن / متابعات

دعا ديوان المحاسبة جميع الجهات التنفيذية في ليبيا إلى اعتماد نموذج موحّد لإبرام عقود المشاريع حفاظاً على المصلحة العامة.

وقال الديون في بيان له، إنه قد لاحظ من خلال أعمال الفحص والمراقبة قيام الجهات التنفيذية بإبرام أكثر من عقد للمشروع الواحد، وذلك بسبب التداخل في الاختصاصات، وقصور التنسيق، وغياب الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى غياب دور وزارة التخطيط.

وقرّر الديوان إلزام كافة الجهات باتباع نموذج موحّد قام الديوان بإعداده، وذلك لمنع وقوع المخالفات، والتحقق من صرف المبالغ المالية في الأوجه المخصصة لها وفق ميزانية الدولة.