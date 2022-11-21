شكشك لـ”الدبيبة”: اكتشفنا وجود أكثر من عقد للمشروع الواحد

أكد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، أنه تلاحظ من خلال أعمال الفحص قيام بعض الجهات التنفيذية بتوقيع أكثر من عقد للمشروع الواحد بسبب تداخل الاختصاصات فيما بينها. وفقا لبيان صادر عن الديون تم نشره عبر صفحته الرسميه بفيسبوك..

وطالب رئيس ديوان المحاسبة، في مخاطبة وجهها لرئيس ووزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضرروة الالتزام باعتماد العمل بنموذج ارفقه لهم مع تعميمه على الجهات التنفيذية واعتباره من ضمن مسوغات التعاقد والصرف.

وأرجع ديوان المحاسبة السبب في تداخل الاختصاصات عدم وضع الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة وعدم الربط الإلكتروني للمنظومات المالية بين الجهات المختصة بإصدار التفويضات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الفنية للمشروعات..