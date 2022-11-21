النائب العام يأمر بإزالة التعديات على أراضٍ للدولة في مدينة سبها

الوطن / رصد

أعلنت النيابة العامة الليبية حصرها لعدد من حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة في مدينة سبها، وكشفها عن مجموعة من الخروقات المرتكبة في المناجم والمحاجر في المدينة، خلال النصف الأخير من سنة 2022.

وأكدت النيابة تمكّن عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية – سبها، من كشف واقعات تعدٍ طالت كلا من مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في المدينة.

وقالت إن النائب العام أصدر تعليماته بإزالة مظاهر التعدي، وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي.

وأضافت أن النائب العام أمر بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات والتجاوزات، واتخاذ إجراءات الاستدلال حيالها؛ حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين.