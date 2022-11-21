النائب عبد المولى: النواب سيستمعون إلى إحاطة “صالح” حول لقائه بالمشري

الوطن / رصد

كشف عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، عن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب الإثنين، موضحًا أنها ستناقش بعض القوانين العالقة من الجلسات السابقة للمجلس.

وقال عبد المولى، في تصريحات صحفية، إن النواب سيناقشون الفراغ الحاصل في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، حيث من المفترض أن يشغله عضو عن الجنوب الليبي، وقد يجري التصويت على ذلك خلال الجلسة.

وأشار أن أعضاء المجلس سيتمعون لإحاطة رئيس المجلس عقيلة صالح حول لقائه مع رئيس مجلس الدولة، و ما جرى الاتفاق عليه بينهما من النقاط، مضيفاً أن “الجلسة ستناقش أيضاً قانون النقابات المهنية، وهناك بعض التعديلات على قانون المرتبات سيتم مناقشتها من قبل اللجنة المالية بمجلس النواب”.