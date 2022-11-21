“جورجيت غانيون” الأمم المتحدة تقف إلى جانب الأطفال الليبيين للحصول على حقوقهم

الوطن / رصد

أكّدت نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا “جورجيت غانيون”، وقوف الأمم المتحدة إلى جانب الأطفال الليبيين ودعمهم للحصول على حقوقهم كافة.

وقالت “غانيون” خلال كلمتها في الاحتفالية التي أقيمت بطرابلس بمناسبة اليوم العالمي للطفل: “بالنيابة عن الأمم المتحدة في ليبيا، أؤكد اليوم على التزامنا بالقيام بكل ما باستطاعتنا للوقوف إلى جانب جميع الأطفال، ودعمهم لضمان احترام حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية وكل ما يصب في مصلحتهم”.

وأشارت “غانيون” إلى أن الأمم المتحدة تعمل بجد مع الحكومة الليبية وجميع المعنيين والشركاء الدوليين والمحليين والأسر، من أجل تحقيق تلك الغاية المتمثلة في تحقيق مصلحة الأطفال، لافتةً أنها قابلت خلال عملها في ليبيا العديد من الأطفال والشباب المُلهِمين الذين يطالبون بحقوقهم، ويشكلون مصدر إلهام للأمم المتحدة.

وتابعت: “دعونا نستمع إلى تصوّر الأطفال عن ليبيا التي يريدونها، ودعونا معاً نزيد من استثمارنا في الأطفال بما في ذلك استثمارنا عبر إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة”.