الخوجة: العدد المستهدف لزراعة القرنية 1000 عملية أنجز منها 140 إلى الآن

ليبيا – قالت مديرة مستشفى العيون طرابلس رانيا الخوجة إن العدد المستهدف لزراعة القرنية 1000 عملية، أنجز منها 140 إلى الآن.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل “الأحد أوضحت أن آخر 20 عملية زراعة قرنية كانت في مدينة بنغازي، وسننتهي من زراعة العدد المستهدف مع حلول العام الجديد،على حد قولها.

وأشارت إلى أن جميع الحالات التي أنجزت وستنجز ستكون بين مدينتي طرابلس وبنغازي، لأن بهما مستشفيات مستعدة لاستقبال مثل هذه الحالات ومجهزة بكل الأجهزة اللازمة لإجراء العمليات.

الخوجة ختمت : “شارك معنا 16 طبيبا زائرا في زراعة القرنيات وباقي التخصصات، وذلك ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل”.

