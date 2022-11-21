مجلس النواب يعقد جلسة اليوم في بنغازي

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يعقد مجلس النواب جلسة رسمية اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق أعضاء المجلس، لحضور جلسة رسمية بمقر المجلس في بنغازي.

وأشار عقيلة صالح في كتاب الدعوة، إلى أن الجلسة ستتناول عدداً من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

وكان قد صوت مجلس النواب خلال جلسة السابقة على تشكيل لجنة لاستدعاء نائب محافظ مصرف ‫ليبيا المركزي، علي الحبري، بشأن أعمال لجنة استقرار مدينتي ⁧‫درنة⁩ وبنغازي، كما أقر قانون التأمين الصحي بالاجماع.