ليبيا الان

مجلس النواب يعقد جلسة اليوم في بنغازي

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

يعقد مجلس النواب جلسة رسمية اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

ودعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق أعضاء المجلس، لحضور جلسة رسمية بمقر المجلس في بنغازي.

وأشار عقيلة صالح في كتاب الدعوة، إلى أن الجلسة ستتناول عدداً من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

وكان قد صوت مجلس النواب خلال جلسة السابقة على تشكيل لجنة لاستدعاء نائب محافظ مصرف ‫ليبيا  المركزي، علي الحبري، بشأن أعمال لجنة استقرار مدينتي ⁧‫درنة⁩ وبنغازي، كما أقر قانون التأمين الصحي بالاجماع.

 

 

الوسوم

#بنغازي #جلسة #قوانين ليبيا مجلس النواب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك