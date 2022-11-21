بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء باردة على اغلب المناطق، وتنشط الرياح يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مثيرة للأتربة والغبار.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا من مساء يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحياناً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-24)مْ ولا تتجاوز (17)مْ على المرتفعات الجبلية وتكون منخفضة أخر الليل والصباح الباكر خاصة على الدواخل حيث لا تتجاوز (9)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الأربعاء.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19- 24)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19- 24)مْ وتكون منخفضة أخر الليل والصباح الباكر لا تتجاوز (8)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 26)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:43).