النائب العام: إزالة عدد من حالات التعدي على أراضي الدولة في سبها

أعلن النائب العام حصر عدد من حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة في مدينة سبها، وكشفها عن مجموعة من الخروقات المرتكبة في المناجم والمحاجر في المدينة، خلال النصف الأخير من سنة 2022.

وأكد مكتب النائب العام عبر بيان صادر له على صفحته الرسمية بفيسبوك ، تمكّن عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية – سبها، من كشف واقعات تعدٍ طالت كلا من مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في المدينة.

وقال إن النائب العام أصدر تعليماته بإزالة مظاهر التعدي، وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي..

وأضاف أن النائب العام أمر بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات والتجاوزات، واتخاذ إجراءات الاستدلال حيالها؛ حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين..