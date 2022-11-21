افتتاح جزئي لمستشفى الهواري العام في بنغازي بعد انتهاء أعمال التطوير

أخبار ليبيا 24

أعيد في بنغازي افتتاح “جزئي” لمستشفى الهواري العام العيادات شاملة العيادات الخارجية التخصصية وأقسام الأشعة والعنايات وغرف العمليات.

ويأتي الافتتاح بعد استكمال الصيانة الجزئية على المستشفى الذي واحدًا من أكبر المستشفيات بليبيا، وقد جرى افتتاحه عام 1976.

وقال، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، في كلمة الافتتاح يوم الأحد إن البلدية قامت بإنجاز خمسين مشروعا لإعادة اعمار وترميم المرافق الصحية المختلفة في البلدية جراء ما وقع عليها من ضرر خلال الحرب على الجماعات الإرهابية.

وأثنى بوجواري، بحسب بيان للبلدية، على الأطقم الطبية والأطقم المساعدة على تواجدهم وتقديمهم الخدمات الطبية للمرضى من مختلف أرجاء مدينة بنغازي وضواحيها.

وحضر الافتتاح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.