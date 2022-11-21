الحويج يبحث آلية تنفيذ الاتفاق التجاري مع تونس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، خلال لقاءه وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي عمر الكتي، آلية تنفيذ محضر الاجتماع الذي تم توقيع خلال زيارة الوفد الوزاري التونسي الى دولة ليبيا يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 م بديوان رئاسة الوزراء.

واستعرض اللقاء، البرنامج التنفيذي لبنود الاجتماع مع الجانب التونسي والذي يهدف الى رفع مستوى التعاون التجاري وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والمستثمرين وتسهيل حركة المسافرين عبر المنافذ بالتنسيق مع جهات الاختصاص في كلا البلدين.

يشار أن محضر الاجتماع يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة “رأس جدير” وكذلك تسهيل معاملات رجال الاعمال الليبيين والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية ، وحرية انسياب السلع بين البلدين مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك، إضافة الى تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين ، والعمل على دعوة رجال الاعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين ، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة ، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة الى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.