«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب.

– الرياح غربية إلى شمالية غربية، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، بينما تتراوح غدًا بين 20 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب ارتفاع الموج.