الارصاد: اجواء باردة وتقلبات جوية غداً.. واحتمال لسقوط الامطار بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 21/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز اليوم الاثنين فإن الاجواء تكون باردة على اغلب المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير حدوث تقلبات جوية يوم الغد تؤثر علي مناطق الشمال الغربي برياح جنوبية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحياناً الى (60 كم/س) مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتتحول الرياح يوم الاربعاء الي غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الساحل.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب هذا اليوم علي بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتكون الفرصة مواتية لسقوط امطار يوم الاربعاء خاصة على الجبل الأخضر قد تكون جيدة.

واشار التقرير إلى أن لا تغير يذكر في حالة الطقس على جنوب ليبيا باستثناء الانخفاض في درجات الحرارة خاصة أخر الليل وفي الصباح الباكر.

والله أعلــــــــــــم.