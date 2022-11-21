بريطانيا تدعو للحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها

أخبار ليبيا 24

دعت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال إلى الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها، وذلك خلال لقائها مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الأحد في طرابلس.

وقال بيان للمجلس، إن الجانبين ناقشا “الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي”.

ونقل البيان عن السفيرة البريطانية تأكيدها على “ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها”. وأشار إلى أنها أدانت “محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته”.

وذكر البيان، أن هورندال أكدت عن رفض بلادها “لاستخدام القوة في الخلافات السياسية”.

واتهم المشري الإثنين الماضي رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبية بإرسال قوة منعت أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية.

وكان من المقرر أن تناقش الجلسة تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، حيث ينص اتفاق بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.

ويرفض الدبيبة الاتفاق بين المجلسين، معتبرًا ذلك “مسارا موازيا”، وفق تغريدة له عقب إعلان الاتفاق.