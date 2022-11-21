سميرة: قطر تمنع الخمر وتصبح قبلة العالم الإسلامي

زعمت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن دولة قطر منعت الخمور لمشجعي المنتخبات المختلفة خلال فعاليات كأس العالم، والتي انطلقت أمس في الدوحة، مشيرة إلى أنها بذلك أصبحت قبلة العالم الإسلامي، في الوقت نشرت فيه قطر لافتات في مناطق المشجعين وفنادق الإقامة تحدد أوقات تقديم وشرب الخمور بعيدا عن ملاعب المباريات.

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما تمت محاصرة قطر منذ سنوات من قبل دول «محور الشر العربي مصر والإمارات والسعوديه والبحرين»، كتبنا وقلنا حينها إن قطر ستخرج منتصرة من هذه المؤامرة وستخرج دول العدوان بسواد الوجه وفعلا هذا ما حدث واليوم قطر تصفع حكام الإمارات والسعودية بكل قوة وبكل أدب ورقي”، وفقا لزعمها.

وأضافت “في الوقت التي تفتح فيه السعودية بلاد الحرمين الخمارات والمراقص الليلية والحفلات الساهرة والإمارات تفتتح معابد لعبادة الأوثان في بلد مسلم وتسمح بالخمر والدعارة في بلادها؛ تأتي اليوم قطر لتكون قبلة العالم الإسلامي وتمنع الخمر وتستغل المونديال لنشر الإسلام وتحسين صورة المسلمين الذي شوهها الاعلام الغربي وبعض الإعلام العربي للأسف”، على حد ادعائها.

وتابعت “بعض الإعلام العربي صور المسلمين على أنهم مجموعات من الإرهابيين والفوضويين والغوغائيين تأتي اليوم قطر لتقلب الصورة رأسا على عقب لتظهر الصورة الحقيقة للإسلام والمسلمين في الترتيب والنظام والنظافة وحسن الضيافة واستغلت قطر الحدث للتعريف بالإسلام والأحاديث النبوية وقامت بدعوة أشهر الدعاة في العالم ليكون لهم الدور الأكبر في التعريف بالإسلام وتغيير الصورة التي رسخت في أذهان الغرب عنه من خلال الصحف والإعلام المأجور. شكرا قطر ولا عزاء للحاقدين”، بحسب حديثها.