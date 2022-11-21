تصل سرعتها لـ60 كيلومترًا.. رياح نشطة غدا على شمال غرب ليبيا

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن من المتوقع حدوث تقلبات جوية غدا على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح جنوبية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحياناً إلى (60 كم/س).

وأوضح المركز، أن الرياح ستكون مثيرة للأتربة والغبار، مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشار إلى أن الرياح ستتحول يوم الأربعاء إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية، وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الساحل.

وذكر المركز، أن حالة الطقس اليوم تشهد أجواءً باردة على أغلب.

وقال، إن السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وأضاف، أن الفرصة مواتية لسقوط أمطار جيدة يوم الأربعاء خاصة على الجبل الأخضر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن لا تغير يذكر في حالة الطقس على جنوب ليبيا، باستثناء الانخفاض في درجات الحرارة خاصة أخر الليل وفي الصباح الباكر.