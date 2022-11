المقريف يواكب تطورات ملف وصول الكتاب المدرسي إلى قصر الأخيار

ليبيا – التقى وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف مع مراقب التربية والتعليم في مراقبة بلدية قصر الأخيار مصطفى سلامة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين تطورات سير العملية التربوية في هذه المراقبة، وذلك خلال اللقاء الذي حضره أيضًا وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير ومدير مركز المناهج والبحوث التربوية.

وتابع البيان: إن الطرفين بحثا نسبة وصول الكتاب المدرسي وواقع حال المعلمين من أصحاب العقود المتعثرة وملف صيانة المؤسسات التعليمية.

