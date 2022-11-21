معزب: حصار “الدبيبة” لـ”مجلس الدولة” أفقده حلفاءه المحليّين والغربيّين

الوطن / رصد

اتّهم عضو مجلس الدولة، محمد معزب، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، بمحاولة عرقلة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، بعد استشعاره لخطورة توافقهما الذي سينهي وجود حكومته.

وقال معزب في تصريحات صحفية، إن مناقشة مجلس الدولة لملف توحيد السلطة التنفيذية، أزعجت الدبيبة وأشعرته بجدية ما قد يتم اتخاذه من خطوات، مما جعله يصعّد موقفه، محاصرًا اجتماع مجلس الدولة بطرابلس.

ووصف معزب محاصرة الدبيبة لأعضاء مجلس الدولة بـ”الخطوة غير الحكيمة والخطأ فادح”، الذي أفقده دعم الحلفاء المحليين والغربيين، وقد أصبحوا على قناعة بعدم نيته إجراء الانتخابات عكس ما يعلن عنه.

وأضاف أن الدبيبة “أضاع على نفسه فرصة كبيرة بعدم التنسيق مع كتلة داخل مجلس الدولة، كانت تطالب بضرورة التوافق أولاً مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري، قبل التطرق للنقاش حول المسار التنفيذي بشقيه تغيير المناصب السيادية، والحكومة”.

ورأى معزب، أن التنسيق بين الدبيبة وتلك الكتلة من المجلس كانت ستكفل له البقاء في السلطة لفترة أطول، ذلك أن المسار الدستوري يتطلب نقاشات مستفيضة قد تستغرق عدة شهور.

واستبعد عضو مجلس الدولة، أن تكون تركيا قادرة على رأب الصدع الذي وقع بين الدبيبة ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، لافتا أن التزام مجلس الدولة بالاتجاه نحو الانتخابات، سيقود إلى إنهاء حكومة الدبيبة، وفق تعبيره.