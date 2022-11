الدبيبة: ما يحققه شباب ليبيا من إنجازات محلية ودولية رغم الظروف الاستثنائية مثار فخر

ليبيا – كرم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة فعالية أبطال رفع الأثقال المشاركين ببطولة إفريقيا في القاهرة بعد نيلهم وسامين ذهبيين و7 فضية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن مساحة التكريم امتدت لتشمل فريق السويحلي لهذه الرياضة بعد نيله 6 أوسمة في البطولة الإفريقية للأندية البطلة.

ووفقًا للبيان، أكد الدبيبة أن ما يحققه شباب ليبيا من إنجازات محلية ودولية رغم الظروف الاستثنائية مثار فخر، مؤكدًا دعمه للمشاركات الليبية في المحافل الخارجية.

