رياح نشطة وأجواء باردة في معظم المناطق

الوطن| متابعات

من المتوقع أن تسود أجواء باردة معظم المناطق في ليبيا، مع نشاط للرياح غدا على مناطق الشمال الغربي، محملة بالأتربة والغبار.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة بين 17 و26 درجة مئوية في جمع المناطق.

وتكون درجات الحرارة على النحو التالي:

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا من مساء الغد على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا جنوبية غربية، نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، وتكون منخفضة آخر الليل والصباح الباكر، خصوصا على الدواخل حيث لا تتجاوز 9 درجات مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة وتكون الفرصة جيدة يوم الأربعاء، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و24 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و24 درجة مئوية، وتكون منخفضة آخر الليل والصباح الباكر، لا تتجاوز 8 درجات مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.