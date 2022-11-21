شمال غرب ليبيا في انتظار رياح قوية مثيرة للأتربة والغبار

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، هبوب رياح جنوبية غربية قوية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى (60 كم/س)، مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشار المركز، إلى أن الرياح ستتحول، يوم الأربعاء، إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية الأفقية، وتكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الساحل.

وذكر المركز، أن حالة الطقس اليوم تشهد أجواءً باردة على أغلب. وتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية بفعل تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وقال، إن الفرصة مواتية لسقوط أمطار جيدة يوم الأربعاء خاصة على الجبل الأخضر، مشيرًا إلى أن لا تغير يذكر في حالة الطقس على جنوب ليبيا، باستثناء الانخفاض في درجات الحرارة خاصة أخر الليل وفي الصباح الباكر.