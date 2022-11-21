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دردور: قطر قدمت وجهاً حضارياً ودورها ريادي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي وباحث»، قطر قدمت وجهاً حضارياً خلال افتتاح فعاليات كأس العالم المقامة على أراضيها، زاعما أن دورها ريادي، بحسب وصفه.

وقال دردور في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “قطر اليوم قدمت وجها حضاريا لكل العرب، بشكل مغاير للصورة النمطية المشوهة التي اعتاد الغرب وسم العرب بها. والجميل أن عرض الافتتاح تم بهوية عربية إسلامية”، وفقا لتعبيره.

وأضاف في تغريدة أخرى، أرفقها بمقطع مصور به أجزاء من الأناشيد الوطنية لعدد من الدول العربية: “شكرا قطر على دورها الريادي، وهذه وصلة غنائية تضم مقاطع من كل الأناشيد الوطنية للدول العربية، ستعرض في افتتاحية كأس العالم بقطر”، على حد قوله.

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العرب دردور قطر كأس العالم

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صحيفة الساعة 24

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