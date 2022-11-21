بليحق لـ «بوابة إفريقيا»: هذا جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 November, 2022

يعقد مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الجلسة سيتم خلالها مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المدرجة ضمن جدول الأعمال المعلن، ومن ضمنها مشروع قانون المرتبات الموحد، ومشروع قانون الأمن الداخلي، واللذان تم الانتهاء من مناقشتهما ومداولتهما وفي انتظار التصويت، بالإضافة إلى الاستمرار في مناقشة مشروع قانون النقابات والتي شرع المجلس في مناقشتها الجلسة الماضية.