ليبيا- بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان مع السفيرة البريطانية في ليبيا “كارولاين هرندل” الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

بيان صحفي صدر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن الجانبين تأكيدهما أهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

ووفقًا للبيان، شددت “هرندل” على ضرورة الحفاظ على المساحة الديموقراطية في ليبيا وتوسيعها، مُدينة في ذات الوقت محاولة منع مجلس الدولة الاستشاري من عقد جلساته مع رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية.

Shares

The post هرندل لـ المشري: بريطانيا ترفض منع مجلسكم من عقد جلساته باستخدام القوة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية